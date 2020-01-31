Пособия, компенсации и социальные выплаты с 1 февраля увеличатся на 3% Общество

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Законодательством в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля 2020 года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.

В первоначальной версии законопроекта об индексации, который был подготовлен минтрудом в конце прошлого года, предполагалось проиндексировать выплаты и пособия на 3,1%. Но инфляция за 2019 год оказалась ниже - индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103%, что обозначает увеличение положенных выплат на 3%.

Индексации подлежат ежемесячные выплаты людям, пострадавшим из-за чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.