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Общество

Пособия, компенсации и социальные выплаты с 1 февраля увеличатся на 3%

01 февраля 2020 09:10  [36] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Законодательством в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля 2020 года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.

В первоначальной версии законопроекта об индексации, который был подготовлен минтрудом в конце прошлого года, предполагалось проиндексировать выплаты и пособия на 3,1%. Но инфляция за 2019 год оказалась ниже - индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103%, что обозначает увеличение положенных выплат на 3%.

Индексации подлежат ежемесячные выплаты людям, пострадавшим из-за чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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