Последние новости рубрики Общество
30 января 2020 16:57  [84] Жители ул.Ошарской проголосовали за установку детской площадки
30 января 2020 16:53  [408] Дороги вдоль улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, отремонтируют в Нижегородской области
30 января 2020 16:37  [81] Депутаты ЗС НО предлагают запретить высаживать безбилетных детей из транспорта
30 января 2020 16:01  [122] "Социальная напряженность ЖК "КМ Анкудиновский Парк" наконец будет снята" - Павел Фролов
30 января 2020 15:42  [120] Перевод детской хирургии из больницы №40 в больницу №27 "Айболит" отложен до 1 июня
30 января 2020 15:35  [81] Почти 400 человек проголосовало за ремонт памятников и мемориальных комплексов в Советском районе
30 января 2020 15:20  [120] Нижегородский филиал "Т Плюс" напомнил о мерах безопасности вблизи транзитных трубопроводов тепловых сетей
30 января 2020 14:28  [203] Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом
30 января 2020 14:00  [342] Жителей дома по ул.Светлоярской в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за сообщения о взрыве
30 января 2020 13:05  [244] Конкурс "Лидеры России" пройдет в "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" 1-2 февраля
Общество

Почти 400 человек проголосовало за ремонт памятников и мемориальных комплексов в Советском районе

30 января 2020 15:35  [81] Общество

Почти 400 человек проголосовало за ремонт памятников и мемориальных комплексов в Советском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Жители Советского района хотят отремонтировать шесть памятников и мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне.

Об этом стало известно по итогам собраний жителей по вопросу участия в проекте "Никто не забыт!" региональной программы поддержки местных инициатив (ППМИ). В общем количестве собрания посетили 375 участников.

Для ремонта были выбраны следующие памятные объекты: скульптурный бюст дважды Героя Советского Союза, маршала К.Рокоссовского; мемориальный комплекс, посвященный участникам войны и труженикам тыла на пересечении ул.Нартова-Бекетова; памятник войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Кузнечиха; памятник-скульптура в деревне Новопокровское и две братских могилы на территории кладбища "Марьина роща".

Следующим этапом работы, после определения объектов, станет подготовка и оформление пакета документов по всем правилам конкурсного отбора.

Напомним, проект по поддержке местных инициатив реализуется на территории Нижегородской области не первый год. Суть проекта - поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при софинансировании со стороны населения (не менее 1% от стоимости программы), муниципалитета и области.

То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph