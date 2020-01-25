Почти 400 человек проголосовало за ремонт памятников и мемориальных комплексов в Советском районе Общество

Почти 400 человек проголосовало за ремонт памятников и мемориальных комплексов в Советском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Жители Советского района хотят отремонтировать шесть памятников и мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне.

Об этом стало известно по итогам собраний жителей по вопросу участия в проекте "Никто не забыт!" региональной программы поддержки местных инициатив (ППМИ). В общем количестве собрания посетили 375 участников.

Для ремонта были выбраны следующие памятные объекты: скульптурный бюст дважды Героя Советского Союза, маршала К.Рокоссовского; мемориальный комплекс, посвященный участникам войны и труженикам тыла на пересечении ул.Нартова-Бекетова; памятник войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Кузнечиха; памятник-скульптура в деревне Новопокровское и две братских могилы на территории кладбища "Марьина роща".

Следующим этапом работы, после определения объектов, станет подготовка и оформление пакета документов по всем правилам конкурсного отбора.

Напомним, проект по поддержке местных инициатив реализуется на территории Нижегородской области не первый год. Суть проекта - поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при софинансировании со стороны населения (не менее 1% от стоимости программы), муниципалитета и области.

То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.