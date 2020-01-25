Дороги вдоль улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, отремонтируют в Нижегородской области Общество

Дороги вдоль улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, отремонтируют в Нижегородской области. Регион присоединился ко всероссийской акции "Улицы Победы". Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, их ремонт будет проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Основная задача проекта - формирование у людей духовно-нравственной позиции, чувства сопричастности с историей Отечества, ответственности за будущее России. Решение о проведении ремонта мы принимали, в том числе и с учетом пожеланий жителей, для которых важна память о героях войны. В результате в программу включены дороги в Ковернинском, Воскресенском и Бутурлинском районах", - рассказал Глеб Никитин.

В деревне Понурово Ковернинского района находится захоронение летчиков 16-го Гвардейского авиаполка 1-ой Гвардейской авиадивизии, погибших 23 сентября 1943 года. Там будет отремонтировано 4,6 км асфальто-бетонного покрытия с обустройством заездных карманов и съездов, заменено более 20 дорожных знаков.

В селе Филиппово Бутурдинского района в 1898 году родился маршал Советского Союза Василий Казаков. Звезду Героя он получил за Висло-Одерскую операцию 1945 года. В нормативное состояние будут приведены три подъезда к селу. На дорогах общей протяженностью 13 км восстановят асфальто-бетонное покрытие, нанесут горизонтальную разметку и заменят около 70 дорожных знаков.

В Воскресенском районе будет отремонтирована дорога, непосредственно проходящая через одноименный рабочий поселок. В итоге соответствовать всем нормативным требованиям будет участок протяженностью 3,5 км и шириной 7 метров. В рамках ремонта также предусмотрена замена 20 дорожных знаков и нанесение разметки, в том числе желтой осевой. На территории поселка в парке Победы находится Мемориал павшим воинам. Шесть жителей Воскресенского были удостоены звания Герой Советского Союза.

В Нижнем Новгороде "Улицами Победы" стали улицы Маршала Казакова и Адмирала Васюнина. На них будет отремонтировано 18 и 21 тыс. кв.м дорожного полотна соответственно.

Напомним, с учетом конкурсов программа регионального проекта на 2020 год включает в себя 191 объект общей протяженностью 878,415 км, в том числе 24 объекта (26,32 км) в Нижнем Новгороде, 7 объектов (8,42 км) - в г. Дзержинске и 160 (843,7 км) - в районах Нижегородской области. Кроме того, в этом году начнется реконструкция Заревской объездной в Дзержинске и строительство развязки в районе Ольгино.