"ЗС НО планирует в ближайшее время принять закон о бесплатном питании для школьников", - Артем Кавинов Политика

Депутат Государственной Думы Артем Кавинов принял участие в заседании фракции "Единой России" нижегородского областного парламента. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Артем Кавинов отметил, что уже сегодня областные законодатели прорабатывают региональную повестку по реализации основных тем обращения президента России Федеральному собранию РФ.

"Одна из ключевых задач для регионов: вопросы, звучавшие с федеральной трибуны, приложить к конкретным цифрам и задачам по развитию территорий. Нижегородский губернатор уже внес предложения по изменению Устава области. В регионе появляется Региональный совет из глав муниципалитетов и законодателей, который будет активно работать по наполнению стратегии развития региона и решения системных задач. Формат, который, как отметил глава области, способствует активному включению местной власти в масштабную областную повестку", - рассказал депутат.

Он также отметил, что в планах, предложенных на фракции по реализации послания, - принять к весне законопроект по обеспечению бесплатным питанием младших школьников, предусмотреть в бюджете средства на увеличение количества целевых мест в вузах, проработать совместно с правительством областные программы по капитальному ремонту учреждений культуры и здравоохранения.

"Есть задачи по мониторингу программ по ремонту и строительству школ и детских садов. Это сигнал для территорий реализовать давние планы. Во многих районах нашего депутатского округа еще есть потребность в детских учреждениях", - обратил внимание депутат.

"Нижегородцы одни из первых отреагировали на те изменения, старт которым дан сегодня Президентом страны. Это та основа, которая даст возможность оперативно реализовать на местах наиболее эффективные форматы управления, чтобы довести заявленные меры поддержки для жителей. Конечно, это командная работа исполнительной власти и депутатов всех уровней", - добавил Кавинов.