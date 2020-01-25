Нижегородские замгубернаторы и министры будут лично консультировать предпринимателей в центре "Мой бизнес" в 2020 году Политика

Заместители губернатора, министры регионального правительства и руководители госструктур, оказывающих поддержку бизнесу, продолжат консультировать нижегородских предпринимателей в центре "Мой бизнес" в 2020 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр и окна "Мой бизнес" начали работу в 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы": центр в технопарке "Анкудиновка" с 6 ноября, окна в 17 муниципалитетах региона – в период с середины ноября до конца декабря.

"Всего за несколько месяцев работы центра и окон "Мой бизнес" за консультациями обратились более полутора тысяч нижегородцев. Большой интерес у предпринимателей вызвала возможность лично задать свои вопросы руководителям госструктур и органов исполнительной власти – диалог в таком формате оказался востребованным. Важно, что такие встречи позволяют вместе находить решения проблемных вопросов, обсуждать предложения по улучшению бизнес-климата. Именно поэтому мы приняли решение, что практика личных встреч с предпринимателями в центрах "Мой бизнес" в 2020 году будет продолжена", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В феврале 2020 года консультации в центре "Мой бизнес" проведут вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин (18 февраля), заместители губернатора Дмитрий Краснов (27 февраля), Александр Югов (18 февраля), министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов (13 февраля) и другие.

"Кроме того, руководители муниципалитетов в районах области также будут встречаться с предпринимателями в местных центрах "Мой бизнес", - добавил вице-губернатор Евгений Люлин.

График консультаций будет опубликован в ближайшие дни на портале мойбизнес52.рф и на сайте регионального минпрома.

По словам Евгения Люлина, сейчас центры и окна "Мой бизнес" работают в Нижнем Новгороде и еще 17 районных центрах Нижегородской области.

"Несмотря на то, что наш регион – лидер в России по количеству открытых окон "Мой бизнес", на 2020 год мы поставили задачу открыть дополнительные центры – они должны появиться в каждом районе Нижегородской области. Если система оказалась востребованной, она должна работать везде", - заявил Евгений Люлин.

"Через некоторое время мы подведем первые итоги работы центра. Если будут повторяющиеся, однотипные вопросы, значит, есть системные проблемы. В этом случае будем искать системные решения. Важно не просто проводить консультации, но и вычленять проблемы, решать их. Это одна из основных задач центра "Мой бизнес", - продолжил вице-губернатор.

Напомним, что с начала 2019 года по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".