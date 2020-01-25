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Политика

Инфраструктурные проекты в Нижегородской области обсудили Глеб Никитин и Максим Решетников

31 января 2020 09:03  [276] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр экономического развития РФ Максим Решетников провели рабочую встречу в Москве 30 января 2020 года. Основной темой встречи стали инфраструктурные проекты, которые планируется реализовать в Нижегородской области. В частности обсуждался проект комплексного редевелопмента исторических территорий Нижнего Новгорода, создание инновационного научно-технологического центра Нижегородской области, трансформация транспортной системы нижегородской агломерации, включающая создание интеллектуальной транспортной системы.

"Нижегородская область – один из регионов, с которыми министерство экономического развития намерено максимально активно сотрудничать для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты. У региона очень серьезный потенциал в этом направлении", - сказал Максим Решетников.

"У нас сложились очень конструктивные отношения с министерством экономического развития России. Это взаимодействие позволяет по-новому взглянуть на привычные темы, например, развитие общественного транспорта или благоустройство городов. Наша задача – наиболее полно использовать все возможности институтов развития, чтобы привлечь инвестиции в сферы, которые напрямую влияют на жизнь людей", - отметил Глеб Никитин. "Уверен, что ваш опыт работы в регионе позволит максимально эффективно выстраивать данную работу", - обратился Глеб Никитин к Максиму Решетникову.

Также на рабочей встрече в Москве Денис Мантуров и Глеб Никитин обсудили развитие промышленности и реализацию нацпроектов в Нижегородской области.

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