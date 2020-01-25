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Политика

Владимир Путин поддержал законопроект "Единой России" о народном бюджетировании

31 января 2020 10:57  [86] Политика

"Единая Россия" вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

"Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является внедренная в некоторых регионах успешная практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете", - сказал Андрей Турчак и попросил президента поддержать законопроект о народном бюджетировании. Глава государства инициативу поддержал.

Напомним, 30 января 2020 года депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях закон "О поправках к Уставу Нижегородской области", внесенный губернатором Глебом Никитиным. Так, в целях повышения мотивации граждан по участию в решении вопросов местного значения, законопроектом предлагается закрепить в Уставе Нижегородской области гарантии, предусматривающие обеспечение в областном бюджете финансирования проектов инициативного бюджетирования.

"Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что "сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей". Считаю необходимым закрепить в Уставе Нижегородской области гарантии по обеспечению финансирования проектов инициативного бюджетирования в региональном бюджете. Голосуя за тот или иной проект, жители должны быть уверены, что их воля будет выполнена, - сказал Глеб Никитин.

Как отметила руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина, Нижегородская область стала первым регионом, где реализация инициатив граждан гарантируется Уставом области.

"Это хороший ответ на запрос граждан по прозрачности и открытости бюджетного процесса, а также повышает эффективность бюджетных расходов", - подчеркнула руководитель фракции.

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