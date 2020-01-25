"ЭнергосбыТ Плюс" направил должникам Дзержинска и Кстова около тысячи уведомлений из судов Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил в январе порядка 1 000 писем в адрес неплательщиков за отопление и горячую воду Дзержинска и Кстова, в отношении которых вынесены судебные приказы. Общая сумма долга этих граждан составила порядка 40 млн рублей.

Неплательщиков уведомили о решении суда и о начале процедуры принудительного взыскания с них задолженности за отопление и горячую воду. Исполнительные документы будут направлены в Пенсионный фонд, работодателю должника, а также в банки. Теперь должник обязан заплатить не только сам долг, но еще и пени, и госпошлину. Оплатить задолженность за отопление и горячую воду, говорится в письмах, необходимо до 27 февраля 2020 года.

При неоплате в указанный в уведомлении срок в службу судебных приставов будут направлены требования об аресте банковских счетов, транспортного средства, движимого и недвижимого имущества. В этом случае неплательщик обязан будет дополнительно еще оплатить исполнительский сбор (7% от общей суммы просуженной задолженности).

"Есть две категории должников: те, кто не платит за коммунальные услуги из-за сложной жизненной ситуации, но они же первыми бьют тревогу, обращаются в компанию, заключают соглашение о реструктуризации задолженности. Эти граждане стараются оперативно решать вопрос долгами. А есть другая категория неплательщиков: те, кто сознательно "забывает" про свою обязанность по оплате коммунальных услуг. Именно в отношении данных должников мы проводим активную претензионно-исковую работу, которая в этом году будет усилена", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направляет в суд документы на должников за отопление и горячую воду, если их задолженность за данные услуги превышает 2 месяца.