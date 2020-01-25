Наталья Назарова и представители молодежных организаций Богородского и Сосновского районов обсудили нацпроекты Политика

Депутат Государственной думы ФС РФ, член фракции "Единая Россия" Наталья Назарова 29 и 30 января встретилась с членами молодежной палаты Богородского района при Земском собрании и активистами молодежных организаций Сосновского района.

Как сообщает пресс-служба парламентария, молодые люди собрались за круглым столом обсудить с депутатом наиболее актуальные проблемы на местах. Они рассказали о деятельности своих организаций, поделились личным опытом работы с органами местного самоуправления и ближайшими планами. Кроме того, они затронули актуальные и волнующие их вопросы, касающиеся образования, трудоустройства, экологии, благоустройства своих населенных пунктов, привлечения молодых специалистов на село, восстановления первичного звена здравоохранения. Наталья Назарова отметила, что именно молодежь, генерирующая новые идеи и инициативы, которые ведут к переменам в обществе, является самой активной его частью.

"Молодежь — это наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, она способна на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий. Мы рады, что находим эту поддержку и со стороны депутатов, и со стороны местных органов власти", — сказал председатель молодежной палаты Богородского района при Земском собрании Николай Королев.

В ходе встречи прозвучали множество идей и предложений по нахождению путей решения той или иной проблемы. Поговорили о послании Президента России Владимира Путина и реализации национальных проектов.

"Активная молодежь – это кадровый резерв Нижегородской области. Но это не только похвала, но и огромный труд. В наше время, когда события развиваются стремительно, роль молодежи многогранно возрастает. Образованность, творческий подход к решению проблем, способность к действию – вот что требует от нового поколения жизнь. Все это у нас есть, но очень важно сегодня сохранить достигнутые позиции и выбрать верные ориентиры", - подчеркнула Наталья Назарова.

Много вопросов было задано депутату и о том, какие проекты ему интересны, будет ли поддержка с ее стороны. "Всегда приветствую инициативу молодого поколения: если людям интересно, они начинают что-то делать в этом направлении сами, потом приходят ко мне за поддержкой. Я, в свою очередь, всегда помогу", - отметила Наталья Назарова.