Движение транспорта будет ограничено по ул. Зеленодольская-Обухова в Нижнем Новгороде с февраля Общество

Движение транспорта будет ограничено по ул. Зеленодольская-Обухова в Нижнем Новгороде с февраля 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации. Инициатор - АО "Нижегородский водоканал".

В связи с капитальным ремонтом водопроводной линии движение будет прекращено с 1 февраля до 10 марта по улице Обухова от дома 2 до дома 4А по улице Николая Пахомова, с 10 марта до 20 мая по улице Обухова от дома 4А по улице Николая Пахомова, с 1 апреля до 20 мая на участке дороги до улицы Чкалова, с 1 апреля до 10 июня на участке дороги по улице Зеленодольской от дома 104 до улицы Артемовской, с 10 февраля до 30 марта на участке дороги по улице Зеленодольской от дома 16 до улицы Узбекской, с 1 февраля до 10 марта на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Артемовской до улицы Тамбовской, с 20 апреля до 10 июня на участке дороги по улице Зеленодольской от дома 16 до улицы Октябрьской Революции, с 10 июня до 30 июля на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Напольно-Выставочной до улицы Бакунина, с 1 июля до 30 июля на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Бориса Самарина до улицы Войкова, с 1 апреля до 10 июня на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Тамбовской до улицы Жуковского, с 20 апреля до 10 июня на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Бакунина до улицы Анри Барбюса, с 1 февраля до 10 марта на участке дороги по улице Зеленодольской от дома 41 до улицы Напольно-Выставочной, с 10 февраля до 30 марта на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Жуковского до улицы Спартака, с 20 мая до 30 июня на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Спартака до улицы Бориса Самарина, с 10 июня до 30 июля на участке дороги по улице Зеленодольской от улицы Анри Барбюса до улицы Октябрьской Революции, с 20 апреля до 10 июня на участке на пересечении улицы Зеленодольской и улицы Узбекской, с 1 апреля до 10 июня на участке дороги по улице Зеленодольской от дома 41 до улицы Войкова с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам.