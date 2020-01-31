Банк "Открытие" аккредитовал нижегородский ЖК "Октава" Бизнес

Жилой комплекс "Октава" в Нижнем Новгороде, возводимый девелопером ООО "СМ-Строй52", пополнил список строящихся жилых объектов, аккредитованных банком в Нижегородском регионе. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Таким образом покупатели квартир в этом комплексе могут оформить кредит в банке с сокращенным пакетом документов в кратчайшие сроки по привлекательной ставке – от 7,95% годовых. Минимальный размер первоначального взноса – 20% от стоимости объекта недвижимости. Микрорайон "Октава" возводится на улице Глеба Успенского в Ленинском районе Нижнего Новгорода.



В пресс-службе напомнили, что в ноябре 2019 года банк "Открытие" понизил ставки и по другим программам ипотечного кредитования: так на покупку готового жилья клиенты могут получить кредит по ставкам от 8,25% до 8,9%; по программе на приобретение апартаментов — от 8,95% до 9,1%; по кредитам под залог имеющегося жилья ставки составляют от 9,7% до 10,7%. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,4 %. Условия по программам "Военная ипотека" и "Рефинансирование военной ипотеки" не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годов.