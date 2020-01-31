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Общество

Снят режим повышенной готовности из-за нефтяных пятен на Волге в Нижнем Новгороде

31 января 2020 16:12  [54] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Снят режим повышенной готовности в связи с окончанием оказания услуг по локализации аварии, связанной с разливом нефтепродуктов на Волге около Бурнаковской низины. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Согласно информации, режим повышенной готовности был введен в Нижнем Новгороде в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что более 1 тысячи литров нефтепродуктов собрано с поверхности Волги. На очистку территории могут быть выделены федеральные средства при включении Бурнаковской низины в национальный проект "Оздоровление Волги". Наиболее явно появление нефтяных пятен на Волге отмечается в период паводка.

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