Французские школьники приедут в Нижегородскую область изучать русский язык Общество

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Французские школьники приедут в Нижегородскую область изучать русский язык. Об этом сообщили в департаменте внешних связей регионального правительства.

"Регион продолжает наращивать экспорт образовательных услуг за рубеж, развивает сотрудничество в общеобразовательной сфере, в том числе с Французской Республикой. Так, по итогам 2019 года количество французских ребят, проходивших обучение только в одной 53-й гимназии, увеличилось в 3 раза", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Со 2 по 12 февраля 22 воспитанника лицея имени Альфонса Доде из города Нима станут гостями гимназии №53.

"В рамках десятидневной программы обучения французские школьники будут не только изучать орфографию и пунктуацию русского языка, но и встретятся с нижегородскими журналистами, совершат автобусную экскурсию по Нижнему Новгороду, в программу которой войдет посещение нового стадиона, и примут участие в дискуссии с французскими студентами в "Альянс Франсез - Нижний Новгород", - рассказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Программа обмена учащимися с французскими школами существует в гимназии №53 с 1993 года. За этот период в ней приняли участие 468 нижегородских школьников. Также более 470 французских ребят посетили Нижегородскую область для изучения русского языка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области развиваются новые направления экспорта образовательных услуг. На базе нижегородских университетов для совместного обучения магистрантов из разных стран организованы летние языковые школы.