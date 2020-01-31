Глеб Никитин примет участие в открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 1 февраля примет участие в открытии регионального полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" в Нижнем Новгороде для участников из Приволжского федерального округа. Об этом сообщает песс-служба губернатора и правительства региона.

Также в церемонии открытия примут участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Конкурс проходит в третий раз по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

"Глеб Никитин считает, что сотрудничество с АНО "Россия - страна возможностей" имеет особое значение для региона", - сообщает пресс-служба.

"Нижегородцы активно проявляют себя во флагманском проекте - "Лидеры России", о чем свидетельствует количество финалистов и победителей прошлого года. Благодаря участию в проекте они стали настоящей частью команды, работающей на благо региона. С их подачи уже удалось реализовать несколько важных проектов. Проведение полуфинала большая честь для нас. Принципы открытого и конкурентного кадрового отбора, заложенные в конкурсе, активно используются и в Нижегородской области. Уверен, что в этом году наше сотрудничество будет только укрепляться", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

На конкурс 2020 года поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация "Финансы и технологии" – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек "Наука" и 9 745 – на специализацию "Здравоохранение".

От Приволжского федерального округа на конкурс поступило 41 965 заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Полуфинал будет проходить в течение двух дней – 1 и 2 февраля, конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.