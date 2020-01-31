Нижегородский проект "Поезда здоровья" хотят тиражировать в других регионах страны Общество

Нижегородский проект "Поезда здоровья" хотят тиражировать в других регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретились со студентами Приволжского медицинского университета (ПИМУ) и молодыми нижегородскими врачами 31 января 2020 года. Встреча прошла в стенах ПИМУ.

Терапевт Евгения Грудзинская подняла на встрече вопрос о нехватке лекарственных препаратов, особенно в отдаленных населенных пунктах. Андрей Турчак рассказал о необходимых изменениях в законодательство в этой сфере. По его словам, "Единая Россия" будет добиваться того, чтобы в весеннюю сессию Госдумы были приняты поправки в законодательство, которые позволят вести продажу лекарственных препаратов в нестационарных торговых точках, в частности, в автолавках.

"Сегодня звучала тема "Поездов здоровья", которые были запущены в Нижегородской области. И я считаю, что это один из лучших проектов, и таких проектов у нас в стране пока немного, и другим регионам есть на кого равняться", - сказал Турчак.

"Но, вот конкретная тема по "Поездам здоровья": врачи - есть, назначения - есть, рецепты - есть, а лекарства нет. Потому что, к сожалению, аптечная сеть, особенно в сельских территориях за последние годы была сокращена существенно. Необходимы корректировки в федеральное законодательство, чтобы можно было продавать лекарство в местах нестационарной торговли – это те же самые автолавки, потребкооперации. Ребята сегодня подняли этот вопрос, мы с коллегами-депутатами посоветуемся и постараемся, чтобы в ходе весенней сессии Государственной Думы соответствующие поправки были произведены", - заявил Турчак, добавив, что минздрав эту тему "уже подхватил".

Глеб Никитин, в свою очередь добавил, что Нижегородская область продолжит развитие мобильной медицины.

"Проект "Поезда здоровья" отлично зарекомендовал себя в прошлом году. Теперь, благодаря национальному проекту "Здравоохранение", их стало не 2, а 4 – Южный, Северный, Восточный и Западный, и работать они будут круглогодично. Плюс к этому мы недавно добавили в состав поездов новые составляющие. Это два модуля "Комплексная диагностика", два модуля "Сахарный диабет", два флюорографа и два маммографа. Это еще больше повышает возможности поездов. Человек рядом с домом оперативно пройти обследования и получить направление на дальнейшее лечение. Уверен, что и тема с мобильным лекарственным обеспечением тоже очень перспективна", - сказал губернатор.

Также на встрече обсуждались темы, связанные с общим развитием здравоохранения.

"Сейчас мы находимся на пороге важнейших изменений, которые были озвучены в послании президента Федеральному собранию. Главную роль Владимир Путин уделил демографической политике, именно это становится национальной идеей страны. Пожалуй, 80% времени президент говорил о вещах, которые напрямую связаны с вашей сферой интересов, с вашей профессиональной деятельностью, с вашим будущим", - обратился Глеб Никитин к студентам-медикам и молодым врачам.

"Это и проблемы заработной платы медицинских работников, и подготовка квалифицированных специалистов, закрепление медицинских кадров на местах, особенно в сельских районах. По всем этим направлениям у нас в регионе уже делаются важные, конкретные шаги. При этом мы ставим себе цель значительно улучшить как качество и доступность оказания медицинской помощи людям, так и условия работы медиков. Безусловно, молодых медиков очень интересуют условия работы. Какой смысл получать знания, если не будет технической возможности их применить?.. Президент поставил задачу, чтобы "у специалистов на местах была возможность оказывать реальную помощь людям". Добиться этого нам помогает национальный проект "Здравоохранение", - пояснил Глеб Никитин.

"Например, в прошлом году в регионе было построено 7 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2020-2022 годах планируем построить ещё 11. Открываются в регионе центры амбулаторной онкологической помощи, переоснащаются первичные сердечно-сосудистые центры. В этом году начинаем региональную программу капитального ремонта медучреждений с объёмом финансирования в 2 млрд рублей, из которых 900 миллионов будут направлены именно на улучшение ситуации в "первичке". Мы по поручению Президента подготовили и программу развития первичного звена в регионе. Это еще дополнительное финансирование", - добавил глава региона.