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Общество

Конкурс "Свадебный победный май" в честь Дня Победы пройдет в Нижегородской области

01 февраля 2020 09:29  [1] Общество

Конкурс "Свадебный победный май" в честь Дня Победы пройдет в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительств.

В сообщении говорится, что конкурс приурочен к реализации мероприятий Года Памяти и Славы в Нижегородской области, утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

Работы принимаются с 1 февраля по 1 июня 2020 года. Все желающие принять участие в конкурсе могут представить на суд жюри любительские и профессиональные фотографии со свадебных церемоний, состоявшихся в мае. Год регистрации брака не имеет значения.

Организационный комитет определит победителя конкурса, а также победителей в номинациях "Май 1945" и "Май 2020".
Объявление и награждение победителей и участников конкурса состоится в рамках проведения марафона мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности.

Конкурсные работы можно направлять:

- в отделы ЗАГС Главного управления (сведения об отделах ЗАГС Нижегородской области размещены на официальном сайте Главного управления по адресу https://zags.government-nnov.ru/report);
- в Главное управление по адресу: 603950, г.Н.Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, official@zags.kreml.nnov.ru, тел.: 433-06-45,433-07-45.

С условиями проведения конкурса и другими необходимыми материалами можно ознакомиться на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области по адресу:https://zags.government-nnov.ru

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