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Общество

Свинина, молоко и рис подешевели в Нижегородской области

01 февраля 2020 10:57  [168] Общество

Куриное мясо, говядина и рис подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 20 по 27 января 2020 года в регионе на 2,5% снизилась средняя цена на куриное мясо (с 126,04 до 122,9 рублей за кг), на 1,9%подешевела говядина (с 358,5 до 351,6 рублей за кг), на 1,8% – рис (с 66,1 до 64,9 рублей за кг).

Кроме того, с 20 января в области снизились средние цены на свинину, молоко и яблоки.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,5% меньше среднероссийского показателя.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости "были адекватные". "Очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе", - добавил глава региона.

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