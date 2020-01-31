Нижегородские предприниматели смогут получить статус "социального предприятия" Экономика

Нижегородские предприниматели смогут получить официальный статус "социального предприятия". Об этом сообщили в региональном минпроме.

В ведомстве пояснили, что в июле 2019 года в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" были внесены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». В соответствии с этими изменениями Минэкономразвития России утвержден Порядок признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями.

"В 2019 году в федеральном законодательстве появилось понятие «социальное предпринимательство». Социальный бизнес сегодня – это особое, востребованное направление. Это проекты, которые предоставляют жителям общественно значимые услуги. Например, реабилитация людей с ограниченными возможностями или инновационные обучающие программы, помогающие детям раскрыть свой потенциал", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Эта сфера бизнеса активно развивается в нашем регионе – в прошлом году открылось порядка 200 новых проектов, что позволило предложить около 1000 дополнительных социальных услуг. Это значит, что несколько десятков тысяч нижегородцев получили более эффективную медицинскую и социальную помощь на дому, инновационные обучающие программы и многое другое", - продолжил губернатор.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, статус социального предприятия позволит получать специальные меры поддержки для социальных предпринимателей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Среди них гранты, льготное кредитование, консультационная и менторская поддержка, реклама на экранах и билбордах на территории города и области, услуги по разработке сайтов, франшиз, бизнес-планирования, размещение в навигаторе социальных услуг, образовательные программы для получения необходимых навыков и компетенций по доработке и развитию социальных проектов и многие другие направления поддержки", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он также добавил, что до 1 марта 2020 года для подтверждения статуса социальных предприятий предприниматели смогут воспользоваться упрощенным порядком (с сокращенным перечнем документов). Затем, до 1 мая можно будет подавать документы уже по общей системе, которая и будет использоваться в последующие годы.

Документы принимаются в Центре инноваций социальной сфере Нижегородской области или через окна "Мой бизнес".

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых отметил, что не останутся без поддержки и внимания и те, кто пока только задумывается о социальном предпринимательстве: для них будут доступны консультации и обучение по разработанной ЦИСС НО методике.

"Кроме того, сейчас ведется работа по подготовке регионального закона о социальном предпринимательстве, в который предлагается включить и новые направления поддержки социальных предприятий, такие как налоговые и имущественные льготы, расширение информационной поддержки, льготы для поставщиков социальных услуг и многое другое", - сообщил Игорь Седых.

Подробная информация и перечень документов для вступления в Реестр социальных предприятий: https://cissno52.ru/reestr-socialnyx-predprinimatelej/.

Справки можно получить по тел. 435-15-24, а также в окнах "Мой бизнес" и по телефону горячей линии "Мой бизнес".

Напомним, в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открылся центр "Мой бизнес", в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации. Кроме того, организована работа горячей линии "Мой бизнес" (8−800−301−29−94). Замечания и предложения по работе центра и горячей линии «Мой бизнес» предприниматели могут сообщать по телефону 435−17−00 в рабочее время.

Напомним, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что "нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан" — это "важнейшая задача правительства и Центрального банка" запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг". "Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году", — отметил Владимир Путин.



СПРАВКА:

По итогам рассмотрения принятых документов комиссия, созданная при министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, принимает решение о включении в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, либо отказе во включении в данный перечень.

На основании сформированного перечня Федеральная налоговая служба вносит сведения о социальных предприятиях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.