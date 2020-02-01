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Происшествия

Бензовоз перевернулся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области

01 февраля 2020 16:46  [245] Происшествия

Бензовоз перевернулся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, вечером 31 января 2020 года на 367-м километре трассы М-7 недалеко от поворота на Володарск произошло ДТП с участием иномарки и автоцисцерны. В результате аварии автоцисцерна опрокинулась в кювет, а её содержимое вытекло на землю.

Водитель грузового автомобиля госпитализирован в лечебное учреждение.

Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.

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