Бензовоз перевернулся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По предварительной информации, вечером 31 января 2020 года на 367-м километре трассы М-7 недалеко от поворота на Володарск произошло ДТП с участием иномарки и автоцисцерны. В результате аварии автоцисцерна опрокинулась в кювет, а её содержимое вытекло на землю.
Водитель грузового автомобиля госпитализирован в лечебное учреждение.
Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.
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