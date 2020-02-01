Замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин проведет личный прием граждан 26 февраля.
Начало мероприятия - 14:00. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.
Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.
Желающим записаться на прием следует обращаться по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22. Надо при себе иметь паспорт, копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии).
График работы Приемной граждан: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, пятница и предпраздничные дни - с 09:00 до 17:00.
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