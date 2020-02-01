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Политика

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин проведет личный прием граждан 26 февраля

02 февраля 2020 09:22  [188] Политика

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин проведет личный прием граждан 26 февраля.

Начало мероприятия - 14:00. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.

Желающим записаться на прием следует обращаться по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22. Надо при себе иметь паспорт, копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии).

График работы Приемной граждан: понедельник - четверг с  09:00  до 18:00, пятница и предпраздничные дни - с 09:00 до 17:00.

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