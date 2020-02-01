Дни открытых дверей пройдут в центрах занятости Нижегородской области для граждан старше 50 лет.
Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, мероприятия пройдут в Первомайске, Починковском, Сосновском районах, Сормовском районе Нижнего Новгорода в период с 3 по 12 февраля 2020 года.
Сотрудники службы занятости расскажут о возможностях трудоустройства, проконсультируют по вопросам переподготовки.
Граждане в возрасте старше 50 лет смогут также узнать о вариантах профессионального обучения, это направление предусмотрено в рамках нацпроекта "Демография", реализуемого в РФ в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.
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