Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2020 11:58  [137] Дни открытых дверей пройдут в центрах занятости Нижегородской области для граждан старше 50 лет
01 февраля 2020 16:34  [1021] Более 1 млн уникальных пользователей зашли в 2019 году на нижегородский портал госуслуг
01 февраля 2020 15:18  [1075] Глеб Никитин назвал фейками все сообщения о коронавирусе в нижегородском регионе
01 февраля 2020 15:08  [908] Нижегородская область - один из регионов-лидеров по количеству участников полуфинала "Лидеров России", - Глеб Никитин
01 февраля 2020 12:59  [933] Наталья Назарова ознакомилась с практикой раздельного сбора мусора в Сосновском районе
01 февраля 2020 11:26  [948] Книга воспоминаний жителей блокадного Ленинграда издана в Нижнем Новгороде
01 февраля 2020 10:57  [920] Свинина, молоко и рис подешевели в Нижегородской области
01 февраля 2020 10:14  [866] Паломники из Украины посетили Нижний Новгород
01 февраля 2020 09:45  [1034] Нижний Новгород станет новатором в создании службы защиты прав людей из домов-интернатов, - Нюта Федермессер
01 февраля 2020 09:29  [1179] Конкурс "Свадебный победный май" в честь Дня Победы пройдет в Нижегородской области
Общество

Дни открытых дверей пройдут в центрах занятости Нижегородской области для граждан старше 50 лет

02 февраля 2020 11:58  [137] Общество

Дни открытых дверей пройдут в центрах занятости Нижегородской области для граждан старше 50 лет.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, мероприятия пройдут в Первомайске, Починковском, Сосновском районах, Сормовском районе Нижнего Новгорода в период с 3 по 12 февраля 2020 года.

Сотрудники службы занятости расскажут о возможностях трудоустройства, проконсультируют по вопросам переподготовки.

Граждане в возрасте старше 50 лет смогут также узнать о вариантах профессионального обучения, это направление предусмотрено в рамках нацпроекта "Демография", реализуемого в РФ в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.

(16+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph