Епископ Городецкий и Ветлужский Августин удостоен ордена преподобного Серафима Саровского lll степени Общество

1 февраля 2020 года, в одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.

Как сообщили в Городецкой епархии, по окончании Литургии Святейший Патриарх вручил церковные награды: во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения епископ Городецкий и Ветлужский Августин удостоен ордена преподобного Серафима Саровского lll степени.