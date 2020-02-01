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Общество

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин удостоен ордена преподобного Серафима Саровского lll степени

02 февраля 2020 16:05  [1] Общество

1 февраля 2020 года, в одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.

Как сообщили в Городецкой епархии, по окончании Литургии Святейший Патриарх вручил церковные награды: во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения епископ Городецкий и Ветлужский Августин удостоен ордена преподобного Серафима Саровского lll степени.

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