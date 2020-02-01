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Общество

Клиенты "ТНС энерго НН" выиграли сертификаты на покупку бытовой техники

03 февраля 2020 09:25  [130] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" подвело итоги финального этапа акции "Начни новый год с подарка". Сертификаты на приобретение бытовой техники номиналом от 15 до 50 тысяч рублей получат владельцы следующих лицевых счетов:

 

 

 

521011000011

15 000 рублей

522041015761

15 000 рублей

528061002071

15 000 рублей

529021014485

15 000 рублей

521031001644

20 000 рублей

523061004213

20 000 рублей

528041001126

20 000 рублей

522062050019

30 000 рублей

529011011666

50 000 рублей

Победители будут лично уведомлены о выигрыше. Церемония вручения сертификатов состоится 7 февраля 2020 года. О времени и месте проведения мероприятия победители будут проинформированы дополнительно.

Напомним, что участниками акции "Начни новый год с подарка" стали потребители, которые в период с 1 по 31 декабря 2019 года оплатили ноябрьский счет за электроэнергию и рекомендуемый платеж за декабрь.

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