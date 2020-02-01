Клиенты "ТНС энерго НН" выиграли сертификаты на покупку бытовой техники Общество

ПАО "ТНС энерго НН" подвело итоги финального этапа акции "Начни новый год с подарка". Сертификаты на приобретение бытовой техники номиналом от 15 до 50 тысяч рублей получат владельцы следующих лицевых счетов:

521011000011 15 000 рублей 522041015761 15 000 рублей 528061002071 15 000 рублей 529021014485 15 000 рублей 521031001644 20 000 рублей 523061004213 20 000 рублей 528041001126 20 000 рублей 522062050019 30 000 рублей 529011011666 50 000 рублей

Победители будут лично уведомлены о выигрыше. Церемония вручения сертификатов состоится 7 февраля 2020 года. О времени и месте проведения мероприятия победители будут проинформированы дополнительно.

Напомним, что участниками акции "Начни новый год с подарка" стали потребители, которые в период с 1 по 31 декабря 2019 года оплатили ноябрьский счет за электроэнергию и рекомендуемый платеж за декабрь.