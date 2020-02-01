Клиенты "ТНС энерго НН" выиграли сертификаты на покупку бытовой техники

ПАО "ТНС энерго НН" подвело итоги финального этапа акции "Начни новый год с подарка". Сертификаты на приобретение бытовой техники номиналом от 15 до 50 тысяч рублей получат владельцы следующих лицевых счетов:
|
521011000011
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15 000 рублей
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522041015761
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15 000 рублей
|
528061002071
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15 000 рублей
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529021014485
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15 000 рублей
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521031001644
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20 000 рублей
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523061004213
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20 000 рублей
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528041001126
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20 000 рублей
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522062050019
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30 000 рублей
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529011011666
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50 000 рублей
Победители будут лично уведомлены о выигрыше. Церемония вручения сертификатов состоится 7 февраля 2020 года. О времени и месте проведения мероприятия победители будут проинформированы дополнительно.
Напомним, что участниками акции "Начни новый год с подарка" стали потребители, которые в период с 1 по 31 декабря 2019 года оплатили ноябрьский счет за электроэнергию и рекомендуемый платеж за декабрь.
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