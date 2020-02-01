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Общество

Прокуратура обязала нижегородскую администрацию демонтировать шлагбаум

03 февраля 2020 09:31  [203] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура Нижегородского района обязала нижегородскую администрацию демонтировать шлагбаум. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 3 февраля 2020 года.

Установлено, что на не размежеванном земельном участке у дома № 4/2 на пл. М.Горького размещен незаконно установленный шлагбаум, его наличие приводит к ущемлению прав неопределенного круга лиц на свободу передвижения.

В связи с этим прокуратурой главе администрации района внесено представление об устранении нарушений в сфере благоустройства, в котором предложено произвести демонтаж незаконно установленного шлагбаума.

Однако, администрациями района и города меры к организации демонтажа незаконно размещенного шлагбаума не принимались, финансирование работ не осуществлялось.

В связи с этим прокурор района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации района и городской администрации об обязании принять меры к демонтажу шлагбаума.

Решением районного суда администрация города обязана осуществить финансирование демонтажа незаконно установленного шлагбаума в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Администрация района - организовать демонтаж шлагбаума в течение 2-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, то есть до середины марта.

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