Нижегородская областная детская библиотека присоединится ко всемирной ночи Гарри Поттера 5 февраля Культура и отдых

Нижегородская областная детская библиотека (ул.Звездинка, 5) присоединится ко всемирной ночи Гарри Поттера 5 февраля 2020 года с 16:00 до 22:00.

Поклонники книг о юном волшебнике получат уникальную возможность побывать в особом мире магии сказочной школы чародейства и волшебства "Хогвартс"; узнать на какой факультет может отправить посетителей распределяющая шляпа; научиться вызывать Патронуса; сыграть в квиддич и забить пару квоффлов; пройти квест "Испытания Кубка Огня", который подготовили волшебники других магических школ; подружиться с обаятельным Добби; примерить на себя образ любимого героя в лаборатории фантастических тварей, поиграть в живые шахматы и др.

Поддерживать чарующую атмосферу будут настоящие персонажи книг, которые будут встречать и развлекать "ночных" гостей. В фотозонах с тематическими деталями и тотемами "Добби – свободный эльф" и "Магия вокруг тебя" можно будет сделать магические фотографии.



В программе Магической среды:

16:00-16:30 распределение по факультетам Школы Чародейства и Волшебства с помощью магической шляпы

16:00-17:00 "Экспекто Патронум!"

16:00-17:30 "Гримерка фантастических тварей". Создание портретной галереи образов

17:00-19:00 "Как попасть в Хогвартс?" (дошкольная подготовка юных волшебников в Академию Магии и Волшебства)

Все залы библиотеки:

17:30-19:30 "Фера Верто!" - заколдованные раскраски

18:00-19:00 "Запутанные коридоры Хогвартса (как пройти в библиотеку"? Волшебная игровая с Гермионой)

19:30-22:00 "Гримерка фантастических тварей" (создание портретной галереи образов)

20:00-22:00 This HARD Quiz (викторина с высоким уровнем сложности)

20:00-22:00 "ЗЕЛЬЕведение" (чайная церемония с преподавателем Колдовстворца)

16:00-17:00, 20:00-22:00 "НИМБУС 2000 vz МОЛНИЯ" (матч по квиддичу на собственных метлах)

(10+)

17:30-19:30 "Испытание Кубка огня" (магический квест), запись по телефону: 8904-051-27-12. Участие бесплатное.

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СПРАВКА:

Ежегодно в феврале британское издательство Bloomsbury, в котором вышли все части книжной саги Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, объявляет всемирную ночь Гарри Поттера. В этот день по всей Великобритании, а также в других странах мира проходят мероприятия, посвящённые маленькому волшебнику и миру, созданному Джоан Роулинг. Тема акции в 2020 году — турнир трёх волшебников.