Жительница Володарского района призналась в убийстве брата Происшествия

Жительница Володарского района призналась в убийстве брата. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 3 февраля 2020 года, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней женщины, подозреваемой в совершении убийства (ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 1 февраля 2020 года в дневное время в квартире дома пос. Фролищи Володарского района в ходе семейной ссоры подозреваемая нанесла ножевое ранение нетрезвому брату. От полученных телесных повреждений 55-летний потерпевший скончался.

Женщина сама сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы.

Вину в совершении убийства она признала. При допросе она сообщила следователям СК, что в тот день поссорилась с братом из-за того, что тот пришел домой пьяный. В таком состоянии она не хотела пускать его домой, а в ходе ссоры и совершила противоправное деяние. Расследование продолжается.