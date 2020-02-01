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Экономика

Совместные разработки и серийное изготовление изделий обсудили представители АПЗ и делегации немецкой компании

03 февраля 2020 12:01  [1] Экономика

Фото: Александр Барыкин

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина посетила делегация немецкой компании Liebherr-Aerospace Lindenberg. Гости и руководство АПЗ обсудили перспективы совместного сотрудничества, сообщили в пресс-службе завода.

С гостями из Германии встретились руководители предприятия и представители Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ).

Для иностранной делегации была проведена экскурсия по музею истории АПЗ.

"Интересно было познакомиться с историей вашего завода, окунуться в прошлое. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вы гордитесь своим предприятием и его продукцией, чтите свое прошлое. За этим приятно наблюдать", – поделился впечатлениями главный инженер компании Liebherr-Aerospace Lindenberg Антон Гайле. 

Заместитель главного конструктора АПКБ Владимир Сухоруков показал презентацию о компетенциях АПЗ и АПКБ. Также делегация потенциальных партнеров посетила механические цеха АПЗ, где производится интересующая их продукция.

Переговоры прошли за закрытыми дверьми. На повестке – сферы, в которых предприятия смогли бы найти точки соприкосновения и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Как признались гости, ими создаются узлы, объемы производства которых они хотят увеличить, получив надежных партнеров. К таковым изделиям представители иностранной компании отнесли шарико-винтовые передачи и электромеханические приводы небольших габаритов.

"Трудно начинать разработку подобных изделий с нуля, углубляясь в этот процесс. Мы хотим найти партнера, имеющего опыт в этой работе. Также нас интересует производство датчиков и электромагнитных клапанов. Ваше предприятие как раз обладает такой спецификой. Также мы разрабатываем электрические моторы, но сами их не производим. Мы ищем партнеров, которые по нашим разработкам готовы запустить их в серийное производство. Кроме того, мы открыты к прочим идеям и предложениям", – отметил Антон Гайле. 

Стороны договорились начать работу по таким направлениям, как совместная разработка и серийное изготовление перспективных изделий.

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