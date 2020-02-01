Итоги объезда главы Нижнего Новгорода в общественном транспорте: на разворотном кольце в Верхних Печерах будет создана остановка Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода в очередной раз проверил работу общественного транспорта. Сегодня, 3 февраля 2020 года, чтобы доехать до площади Минина с остановки "Академическая" в районе Казанского шоссе, он выбрал автобусный маршрут А-40. Владимир Панов подчеркнул, он изменил интервал проверки работы городского общественного транспорта на более ранний. Свой путь глава города начал в 07:22, в 08:06 он был на главной площади.

"К нам поступили предложения от жителей изменить график работы некоторых социальных автобусов. Связано это с тем, что трудовой день у горожан начинается в разное время. Я дал поручение проработать этот вопрос, и в настоящее время маршруты скорректированы", – уточнил Владимир Панов.

По данным МП "Нижегородпассажиравтотранс", изменения в расписание движения уже введены на маршруте А-3. Теперь автобусы начинают работу на полчаса раньше: с 04:30 от ЗКПД до 06:05 от поселка Высоково. Также введены изменения в расписание движения маршрута А-20: сейчас от Аэропорта он выезжает в 5:30, а от улицы Деловой в 06:05.

Также в районе разворотного кольца на ул. Богдановича будет создана остановка. Такое пожелание выразили жители.

Напомним, что ранее глава города заявил о намерении регулярно проверять работу муниципального общественного транспорта, добираясь по утрам до Кремля из разных районов города.

С 24 января этого года был восстановлен маршрут А-58, он продлён до улицы Деловая в нагорной части города и до микрорайона Соцгород – 1 в заречной. Вместо ул. Белинского проходит через ул. Горького, связывая Автозавод с онкодиспансером и больницей имени Семашко, взамен отменённой маршрутки №98.

С 27 декабря 2019 года администрация отменила и исключила из реестра следующие маршруты: Т-46 (Кузнечиха2 - аэропорт), Т-47 (пос.Сортировочный - микрорайон Цветы), Т-78 (ОАО Лазурь - Верхние Печеры), Т-98 (ул.Космическая - ул.Деловая).