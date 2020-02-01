Более 4 тысяч россиянок обучились основам бизнеса в рамках программы "Мама-предприниматель" Бизнес

Более 4 тысяч россиянок обучились основам бизнеса в рамках программы "Мама-предприниматель". Программа стартовала в 2016 году и реализуется по инициативе комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" совместно с Amway в партнерстве с корпорацией МСП и банком "Открытие".

Всем участницам предоставлена возможность оформить специальный кредитный продукт на старт бизнеса и бесплатно открыть расчетный счет в банке "Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Продолжительность программы пять дней, в течении которых участницы проекта в каждом из регионов посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от успешных предпринимателей. В программу обучения также были включены визиты на предприятия, возглавляемые женщинами. Участницы смогли максимально подробно познакомиться с тонкостями ведения бизнеса на практике, изучили основы бизнес-планирования, генерации бизнес-идей, построения маркетинговой стратегии. В финале обучения были организованы конкурсы бизнес-проектов, где участницы презентовали экспертному жюри свои идеи.

В 2019 году впервые были опробованы новые форматы: в Архангельской и Самарской областях программа "Мама-предприниматель" прошла на муниципальном и областном уровне, что позволило в разы увеличить количество участниц и сделать проект более доступным для жительниц небольших городов. В прошлом году впервые был проведен пилот программы в Москве для многодетных и приемных матерей, а также для мам детей с особенностями развития.

Всего на участие в программе "Мама-предприниматель" в 2019 году подали заявки 4792 женщины. Регионами-рекордсменами по количеству желающих стали Самарская область (370 заявок), Республика Бурятия (222 заявки), Свердловская область (177 заявок), Пермский край (125 заявок), Республика Башкортостан (120 заявок).

Идеи, с которыми приходят на тренинг участницы, самые разнообразные: от традиционных "женских" (шитье, кулинария) до онлайн-платформ и автосервисов. Лидирует дополнительное образование (17% от общего количества участниц); это всевозможные кружки, студии, курсы как для детей, так и для взрослых. На втором и третьем местах – социальные предпринимательство (12%) и проекты в категории "Красота и здоровье" (11%).

"Банк "Открытие" реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе для женщин-предпринимателей. Мы таргетируем банковские сервисы под каждый клиентский сегмент. Совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства ОПОРА РОССИИ проводим исследования - индекс женской предпринимательской активности (WBI), который показывает, что 88% женщин, не занимающихся предпринимательской деятельностью позитивно относятся к созданию собственного бизнеса. При этом 82% отмечают недостаток финансовых знаний для старта собственного бизнеса. Наша программа "Мама-предприниматель" максимально ориентирована на запросы женщин, стремящихся реализовать себя в бизнесе и достичь независимости, самостоятельно обеспечивая себя и свою семью", - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

В 2020 году проект "Мама-предприниматель" охватит более 65 регионов России.

Подробности в соцсетях Facebook, Одноклассники, VK.com и Instagram.