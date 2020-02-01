День открытых дверей пройдет в нижегородском онкодиспансере 4 февраля

День открытых дверей пройдет в Нижегородском областном клиническом онкологическом диспансере 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области.
Мероприятие направлено на раннее выявление и профилактику рака кожи (Нижний Новгород, ул.Деловая, 11/1 с 14:00 до 17:00), и на раннее выявление и профилактику рака молочной железы (стационар №3, г. Дзержинск, ул.Ватутина, 39 с 10:00 до 17:00).
День открытых дверей приурочен к Всемирному дню борьбы против рака, провозглашенному "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями" (UICC). Цель этого международного дня - повышение осведомленности населения о раке, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.
Также 4 февраля в Нижнем Новгороде пройдет лекция по онконастороженности от волонтеров-медиков (конференц-зал "НОКОД", ул.Деловая, 11/1 в 14:00) и семинар для пациентов "Вера в себя и помощь близких - основы борьбы с болезнью" (стационар №3 "НОКОД" г. Дзержинск, ул.Ватутина, 39 в 15:00).
Кроме того, 7 февраля в конференц-зале стационара №2 "НОКОД" (ш. Анкудиновское, 1 в 13:30) пройдет Школа для пациентов и их родственников "Реабилитация с помощью ЛФК", "Психологическая поддержка при онкозаболеваниях", "Питание при онкопатологии". 12 февраля Школа для онкопациентов и их родственников пройдет в конференц-зале стационара №1 "НОКОД" (ул.Родионова, 190В в 12:00).
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