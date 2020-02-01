Нижегородские архивисты представили документы о помощи горьковчан Сталинграду Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские архивисты представили документы, свидетельствующие о помощи жителей Горьковской области Сталинграду 3 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Среди них документы о горьковчанах-участниках Сталинградской битвы; документы горьковских заводов, которые производили и отправляли под Сталинград боевую технику; документы о помощи Сталинграду для восстановления разрушенного города. А также документы Волжской военной флотилии, которая обеспечивала доставку продовольствия и боеприпасов к сражающемуся городу и эвакуацию раненых.

В представленных документах особый интерес вызвал дембельский альбом 1248-го орденов Александра Невского и Михаила Кутузова армейского истребительно-противотанкового Запорожского артиллерийского полка. Этот полк был сформирован в Выксе, боевое крещение принял под Сталинградом, затем участвовал в освобождении Южной Украины и завершил боевой путь в Венгрии.

Также был представлен альбом ремесленного училища №1 города Горького, награжденного орденом Красной звезды (боевой орден) за сбор средств на постройку колонны бронемашин "Автозаводский ремесленник" и танка. Учащимися было изготовлено 1396 штук различных инструментов для отправки в Сталинград. Также на восстановление героического города отправились 47 комсомольцев – выпускников училища.

"Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Работу с архивными документами президент назвал нашим долгом и ответственностью перед будущими поколениями. Знакомясь с источниками, представленными в нижегородских архивах, еще раз убеждаешься в правоте этих слов. Нельзя не восхищаться мужеством и отвагой горьковчан как на фронте, так и в годы послевоенного восстановления", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Хочется, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с этими историческими данными. Это укрепляет единство страны", - добавил губернатор.

По словам руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова, этот разнообразный и всесторонний вклад города Горького и Горьковской области в разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом и в Победу в целом, убедительно доказывает право города Горького (Нижнего Новгорода) называться Городом трудовой доблести.

"Архивные документы сохранили свидетельства массового боевого и трудового героизма наших земляков", - сказал Борис Пудалов.

Напомним, что стартовал сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".