Шесть домов в Нижнем Новгороде временно остались без отопления из-за плановых работ Общество

Шесть домов в Нижнем Новгороде временно остались без отопления из-за плановых работ 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.

Речь идет о многоквартирных домах в Ленинском и Нижегородском районах. Так центральное отопление будет отключено с 10:00 до 16:00 в доме №16 по пр.Ленина, с 9:00 до 12:00 в домах № 6/2, 6/4 по ул. Адмирала Макарова, с 9:00 до 15:00 в доме№16 по ул. Ковалихинской и домах №31е, 31д по ул. Ульянова.

В Нижегородском районе в этих домах также будет временно отключено горячее водоснабжение.