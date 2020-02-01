"Газпром газораспределение НН" оштрафовано на 300 тысяч рублей за задержку технологического присоединения объекта Происшествия

"Газпром газораспределение Нижний Новгород" оштрафовано на 300 тысяч рублей за нарушение порядка технологического присоединения. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского УФАС России.

Ведомство установило, что в конце 2018 года физическое лицо обратилось в ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" с заявкой на технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения, расположенного на территории Нижегородской области. Между сетевой организацией и гражданином был заключен договор о подключении объекта. Срок выполнения мероприятий – 9 месяцев со дня заключения договора.

В нарушение положений договора сетевая организация осуществила фактическое присоединение только через 11 месяцев.

По установленному факту 29 января "Газпром газораспределение Нижний Новгород" привлечено к административной ответственности.