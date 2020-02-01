"Газпром газораспределение НН" оштрафовано на 300 тысяч рублей за задержку технологического присоединения объекта

"Газпром газораспределение Нижний Новгород" оштрафовано на 300 тысяч рублей за нарушение порядка технологического присоединения. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского УФАС России.
Ведомство установило, что в конце 2018 года физическое лицо обратилось в ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" с заявкой на технологическое присоединение объекта капитального строительства к сети газораспределения, расположенного на территории Нижегородской области. Между сетевой организацией и гражданином был заключен договор о подключении объекта. Срок выполнения мероприятий – 9 месяцев со дня заключения договора.
В нарушение положений договора сетевая организация осуществила фактическое присоединение только через 11 месяцев.
По установленному факту 29 января "Газпром газораспределение Нижний Новгород" привлечено к административной ответственности.
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