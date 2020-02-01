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Общество

Дополнительные окна ЕРКЦ для приема населения откроются в Дзержинске

04 февраля 2020 10:37  [54] Общество

Два дополнительных операционных окна ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) для приема населения откроются в Дзержинске 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Прием жителей будет осуществляться в здании многофункционального центра по адресу: ул. Гастелло, 11.

Специалисты компании окажут гражданам профессиональную консультацию по вопросам начислений за коммунальные услуги, указанные в квитанции от ЕРКЦ.

Жители также могут передать показания индивидуальных приборов учета с 23 по 25 число, подать заявление на открытие нового лицевого счета или его переоформление на другого собственника жилого помещения. Ранее по данным вопросам граждане могли обратиться только в центральный офис продаж и обслуживания клиентов компании, расположенный по адресу: ул. Петрищева, д. 10 А.

"Здание многофункционального центра находится в другой части города. Уверены, что открытие здесь дополнительных окон ЕРКЦ по приему населения, позволит многим нашим клиентам сэкономить время и оперативно получать ответы на вопросы, связанные с начислениями в квитанциях. Ведь есть категория граждан, которые предпочитают лично обращаться в офис", - подчеркнула исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.

С этого года в квитанции от ЕРКЦ сумма задолженности и пени за просрочку платежа будут включены в общую сумму к оплате за текущий месяц. Оплатить квитанции компании жители могут любым удобным для них способом. ЕРКЦ предлагает воспользоваться сервисами, где можно оплатить квитанции компании без комиссии: на сайте ЕРКЦ, в Личном кабинете, или через пункты приема платежей в Дзержинске по следующим адресам: улица Петрищева, 10 (офис ЕРКЦ); улица Петрищева, 18/39 (ТЦ "Сити"); площадь Макарова, 1 (ТЦ "Теремок"); улица Гайдара, 59е (ТЦ "Лидия"); проспект Циолковского, 78 (ТЦ "Меркурий").

График работы окон ЕРКЦ: с понедельника по четверг с 08:00 до 18:00, в пятницу с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед.

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