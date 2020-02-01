НБД-Банк предлагает своим клиентам безналичные операции с иностранной валютой Экономика

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НБД-Банк предлагает своим клиентам безналичные операции с иностранной валютой. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "НБД-Банк".

В феврале 2019 года НБД-Банк предложил своим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим в банке расчетные счета – безналичное приобретение и продажу валюты для исполнения условий внешнеторговых контрактов в режиме "Немедленно".

За 11 месяцев 2019 года многие клиенты банка воспользовались нововведением. По отзывам предпринимателей, услуга позволила им оперативно приобрести валюту по наиболее выгодному для них курсу, действующему на момент совершения операции на "Московской межбанковской валютной бирже", а также помогла ускорить процессы проведения внешнеторговых операций с зарубежными партнерами.

В планах НБД-Банка до конца 2020 года расширить возможности для клиентов, занимающихся внешнеторговой деятельностью, по приобретению и продаже иностранной валюты через "Личный кабинет" в системе Интернет-Банк в режиме реального времени.

Напомним, НБД-Банк занимается внешнеторговыми операциями уже более 27 лет. Центр обслуживания внешнеторговых операций находится в Нижнем Новгороде. За каждым клиентом закрепляется опытный персональный специалист по валютному контролю, который проведет бесплатное консультирование и поможет в сопровождении внешнеторговой сделки в рамках валютного законодательства. НБД-Банк предлагает предпринимателям различные формы расчетов международной торговли: банковский перевод, аккредитив, банковское инкассо.