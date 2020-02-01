Житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка Происшествия

Житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 февраля 2020 года.

В рамках проверки территориального Управления социальной защиты населения прокуратура Дзержинска установила, что с 2017 года по 2019 года жителю города, имеющему на иждивение одного несовершеннолетнего ребенка, незаконно начислялись социальные выплаты как многодетному. Всего было получено свыше 350 тысяч рублей из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Нижегородской области.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными денежными средствами. Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокурора города.