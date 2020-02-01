Последние новости рубрики Происшествия
04 февраля 2020 11:10  [130] Житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка
04 февраля 2020 10:25  [243] "Газпром газораспределение НН" оштрафовано на 300 тысяч рублей за задержку техприсоединения объекта
04 февраля 2020 10:10  [262] Двое мужчин погибли на пожаре в Перевозе
04 февраля 2020 09:44  [576] Жительница Сарова предстанет перед судом за кражу денег из банкомата
04 февраля 2020 09:05  [601] Девушка сдала чужую квартиру в Нижнем Новгороде без ведома собственника
03 февраля 2020 15:47  [665] Тело погибшего в ходе ссоры нижегородца было обнаружено спустя несколько дней
03 февраля 2020 10:28  [1031] Жительница Володарского района призналась в убийстве брата
01 февраля 2020 16:46  [1853] Бензовоз перевернулся на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области
01 февраля 2020 11:01  [1316] Пьяный водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
31 января 2020 17:02  [1265] Подросток утонул в реке в Борском районе Нижегородской области
Происшествия

Житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка

04 февраля 2020 11:10  [130] Происшествия

Житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 февраля 2020 года.

В рамках проверки территориального Управления социальной защиты населения прокуратура Дзержинска установила, что с 2017 года по 2019 года жителю города, имеющему на иждивение одного несовершеннолетнего ребенка, незаконно начислялись социальные выплаты как многодетному. Всего было получено свыше 350 тысяч рублей из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Нижегородской области.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными денежными средствами. Расследование данного уголовного дела находится на контроле прокурора города.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph