"Единая Россия" просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски

Правозащитный центр "Единой России" просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски. Об этом сообщили в НРО партии со ссылкой на сопредседателя Правозащитного центра, депутата Государственной думы Михаила Старшинова.
"На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз", - рассказал Михаил Старшинов.
Он также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.
"Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками", - заключил депутат.
Ранее Правозащитный центр "Единой России" обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них.
"Как только из других регионов стали поступать новости о завышении цен на медицинские маски, "Народный контроль" в Нижегородской области оперативно организовал мониторинг и проверил ряд аптек. Могу с удовлетворением констатировать, что случаев завышения цен на маски мы не выявили. Вместе с тем, если сигналы о кратном росте цены на маски будут к нам поступать, мы на них оперативно отреагируем, проверим аптеки. И в случае выявления недобросовестного поведения продавцов будем обращаться в региональное Управление ФАС с просьбой о пресечении подобного необоснованного завышения цены на медицинские маски", - сообщил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук.
Напомним, что неизвестный продавал медицинские маски в центре Нижнего Новгорода из-за коронавируса. "Бизнесмен" якобы предлагал купить маску за 50 рублей в связи с дефицитом изделий в аптеках.
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