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Общество

"Единая Россия" просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски

04 февраля 2020 11:38  [94] Общество

Правозащитный центр "Единой России" просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски. Об этом сообщили в НРО партии со ссылкой на сопредседателя Правозащитного центра, депутата Государственной думы Михаила Старшинова.

"На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз", - рассказал Михаил Старшинов.

Он также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.

"Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками", - заключил депутат.

Ранее Правозащитный центр "Единой России" обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них.

"Как только из других регионов стали поступать новости о завышении цен на медицинские маски, "Народный контроль" в Нижегородской области оперативно организовал мониторинг и проверил ряд аптек. Могу с удовлетворением констатировать, что случаев завышения цен на маски мы не выявили. Вместе с тем, если сигналы о кратном росте цены на маски будут к нам поступать, мы на них оперативно отреагируем, проверим аптеки. И в случае выявления недобросовестного поведения продавцов  будем обращаться в региональное Управление ФАС с просьбой о пресечении подобного необоснованного завышения цены на медицинские маски", - сообщил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль"  Роман Танчук.

Напомним, что неизвестный продавал медицинские маски в центре Нижнего Новгорода из-за коронавируса. "Бизнесмен" якобы предлагал купить маску за 50 рублей в связи с дефицитом изделий в аптеках.

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