Офис на ладони: "Ростелеком" и Redmadrobot представили мобильное приложение в помощь сотрудникам компаний Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" в сотрудничестве с Redmadrobot разработал корпоративное мобильное приложение RT Life, которое делает смартфон удобным помощником сотрудника компании. В ближайшее время "Ростелеком" и Redmadrobot планируют предложить внешним клиентам разработку корпоративных мобильных приложений на базе решений для RT Life. Это позволит компаниям ускорить бизнес-процессы, уменьшить риски информационной безопасности и получить инструмент прямой связи с сотрудниками, пояснили в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

С RT Life сотрудники "Ростелекома" могут быстро и просто решать рабочие вопросы и не только. Например, можно на ходу найти контакты нужного коллеги, обсудить задачу во встроенном чате и в нем же безопасно переслать документы, оформить из чат-бота отпуск, заказать комнату для переговоров, узнать о корпоративных новостях и скидках для сотрудников. Через приложение можно получить дистанционный доступ к системе электронного документооборота, корпоративной электронной почте, связаться с техподдержкой. Специальный раздел "Новичкам" поможет новым сотрудникам освоиться в компании, решить организационные вопросы и получить доступ в корпоративные ИТ-системы. В личном кабинете пользователя есть QR-визитка, которая содержит всю необходимую контактную информацию и при сканировании предлагает автоматически сохранить ее в "Контактах".

"Исходные данные: 120 тысяч сотрудников, 11 часовых поясов, большое количество офисов, много командировок и передвижений между офисами в крупных городах. Решать максимум рабочих вопросов на ходу помогает приложение RT Life. Мы решили множество технических и организационных вопросов, обеспечили безопасное взаимодействие сотрудника, когда он находится вне рабочего места, с корпоративными ИТ-системами. А главное — найденные решения не требуют ИТ-революции, они экономичные и быстро реализуемые. Теперь мы готовы предлагать нашим заказчикам современное и удобное корпоративное мобильное приложение, которое помогает повышать эффективность бизнеса и правильно использовать время сотрудников", — отметил директор департамента по контролю и управлению качеством ИТ-услуг "Ростелекома" Арсен Благов.

Дизайн и разработка приложения реализованы компанией Redmadrobot.

"Всего мы спроектировали и реализовали более 70 пользовательских сценариев. И конечные пользователи оценили работу наших дизайнеров и разработчиков. Обычно подобные корпоративные приложения требуют серьезного вмешательства в уже существующие ИТ-системы. RT Life же подключается к другим системам по API, получая нужные данные, но не меняя их", - прокомментировал генеральный директор Redmadrobot Алексей Макин.

СПРАВКА:

(API) Application Programming Interface — интерфейс прикладного программирования. Описание способов и процедур, с помощью которых одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой.