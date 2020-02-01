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Общество

Нижегородский минтранс может привлечь нового перевозчика для обслуживания маршрутов Т-4 и Т-50

04 февраля 2020 13:50  [6] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, при необходимости, готово привлечь нового перевозчика для обслуживания маршрутов Т-4 и Т-50. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минтрансе 4 февраля 2020 года.

"Министерство транспорта в ближайшее время проанализирует пассажиропоток на данных маршрутах. По итогам будет принято решение, увеличивать ли количество подвижного состава на маршрутах, которые сегодня практически полностью дублируют Т-4 и Т-50, или проводить конкурс. При необходимости на эти маршруты будет привлечен новый перевозчик", говорится в сообщении.

Как рассказали агентству в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, к ним поступило обращение от ООО "АТП "Нижегородец" с просьбой о прекращении действия свидетельств на осуществление регулярных перевозок по маршрутам Т-4 и Т-50, а также карт маршрутов с 1 мая 2020 года.

Согласно Федеральному закону, в случае обращения юридического лица с заявлением о прекращении действия свидетельства, уполномоченный орган власти, выдавший данное свидетельство, прекращает его действие. Данные полномочия с декабря 2020 года переданы из города в область. Таким образом, министерство траспорта области будет отвечать за разрешение данного вопроса. 

Отметим, что маршрут Т-4 ("Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал Щербинки") является полным дублером автобусного маршрута А-1 ("Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал Щербинки") и троллейбусного маршрута ТЛ-31 ("Площадь Минина и Пожарского – Микрорайон Щербинки-2"). Маршрут Т-50 ("Улица Долгополова – Микрорайон Кузнечиха-2") полностью дублирует автобусный маршрут А-26 ("Улица Долгополова – Микрорайон Кузнечиха-2").

В департаменте пояснили, что в случае прекращения работы маршрутов Т-4 и Т-50, целесообразно рассмотреть возможность увеличения выпуска подвижного состава на муниципальные маршруты ТЛ-31, А-1, А-26.

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