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Общество

Нижегородские сараи, закрытые баннерами о Великой Отечественной войне, снесут

04 февраля 2020 14:34  [452] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

Сараи, закрытые баннерами о Великой Отечественной войне, снесут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Ленинского района.

"Эти постройки включены в реестр необходимых к сносу. Районная администрация запросит средства из бюджета города на снос сараев", - говорится в сообщении.

В районной администрации добавили, что баннер со строения на ул. Искры (около дома № 43) сняли накануне, 3 февраля, при активной помощи жителей.

Напомним, что ранее старые сараи на ул.Искры закрыли баннерами, посвященными Великой Отечественной войне.

Как пояснили в администрации Нижнего Новгорода, постройки являются самовольными и находятся в частной собственности. Все сараи закрыты на замки. Баннер разместили жители, пользующиеся этими сараями.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе оперативного совещания в правительстве региона поручил мэрии Нижнего Новгорода оперативно разобраться в ситуации.

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