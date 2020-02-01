"Мобильный комплекс "Детское здоровье" - важный шаг в поддержании здоровья детей", - Иван Носков Общество

Глава Дзержинска Иван Носков считает внедрение мобильного комплекса "Детское здоровье" в "Поезда здоровья" важным шагом в поддержании здоровья детей.

"Поезда здоровья" очень быстро завоевали популярность среди жителей городского округа. Проект позволяет одновременно посетить большое количество узких специалистов, пройти быстрое и качественное медицинское обследование. Считаю, что обследование узкими специалистами по педиатрии будет востребовано среди населения Дзержинска и поселков округа. Благодаря таким проектам медицинская помощь значительно приближается к пациенту", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Сегодня стало известно, что не только взрослых, но и детей начнут обследовать в "Поездах здоровья". Следующий выезд запланирован на 18 февраля этого года в поселок Пыра Дзержинска.