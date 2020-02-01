Награждение лауреатов: нижегородский детский врач Ольга Плаксина стала лидером голосования премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечается 4 февраля. К этой дате было приурочено награждение лауреатов ежегодной всероссийской премии пациентов "Мы будем жить". Торжественная церемония прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Кроме того, день открытых дверей прошел в нижегородском онкодиспансере 4 февраля 2020 года.

Ранее агентство уже сообщало о том, что в номинации "Детская онкологическая служба" лидером голосования стала заведующая отделением гематологии ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" Ольга Плаксина.

Значимость проведения таких мероприятий отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями очень важная дата, задача которой привлечь максимум внимания к этой теме. Врачи-онкологи сегодня одни из самых востребованных специалистов. Особое восхищение вызывают такие профессионалы как Ольга Плаксина. Благодаря ее таланту удается спасать самое ценное, что у нас есть – жизни детей. Поздравляю ее с этой высокой и заслуженной наградой", - сказал глава региона.

В январе этого года сообщалось, что 13 случаев злокачественных новообразований выявлено за месяц работы центра амбулаторной онкопомощи в Павлове. В 2020 году продолжится дооснащение учреждений, оказывающих помощь онкологическим больным: Нижегородского онкодиспансера, Павловской центральной районной больницы и Арзамасской центральной городской больницы.

Нижегородский онкоцентр за 9,5 млрд рублей планируют построить к 2025 году.