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Экономика

Авиабилеты на международные рейсы с 5 февраля подорожают на 3%

05 февраля 2020 00:00  [54] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Авиабилеты на международные рейсы с 5 февраля подорожают на 3%. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров.

В Ассоциации пояснили, что Центробанк обновил курсы доллара и евро по отношению к рублю. По данным на 3 февраля доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря прошлого года. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.

В ночь с 4 на 5 февраля Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) пересчитала курс валют для международных рейсов. Этот курс будет взят за основу для корректировки внутреннего курса IATA, которая традиционно происходит в ночь со вторника на среду.

"Сейчас стоимость билетов рассчитывается исходя из курсового соотношения 69 рублей за 1 евро. Таким образом, с 00.00 5 февраля по московскому времени авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3%. Изменение курса валют касается только международных рейсов", - говорится в сообщении Ассоциации Туроператоров.

Курс Международной ассоциации воздушного транспорта, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару.

Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.

По данным Росавиации, за 2019 год пассажирооборот российских перевозчиков составил 323 млрд пасс. км, что на 12,6% больше, чем годом ранее. На долю международного пассажирооборота пришлось 187,58 млрд пасс. км – рост на 16,6%.

Международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") по итогам 2019 года снизил пассажиропоток на 1% по сравнению с 2018 годом. При этом международные перевозки увеличились почти на 11% - до 335 тысяч человек. В пресс-службе аэропорта поясняли, что международный сегмент перевозок вырос за счет активного восстановления выездного туризма, прежде всего, в Турцию.

Среди международных рейсов высокой популярностью у пассажиров нижегородского аэропорта пользовались Анталья, Даламан, Ларнака, Минск, Дубай.

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