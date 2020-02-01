Жители Удмуртии пытались провезти на территорию Нижегородской области психотропные вещества

Жители Удмуртии пытались провезти на территорию Нижегородской области психотропное вещество. Как сообщили в региональной прокуратуре 5 февраля 2020 года, двоих мужчин (33-летнего и 35-летнего) задержали в Кстовском районе и арестовали. В настоящее время им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, 24 января ранее судимые приятели намеревались перевезти психотропное вещество на автомобиле, но были задержаны сотрудниками полиции. Психотропное вещество общей массой около 1,5 кг, что является особо крупным размером, изъято.
Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до 20 лет.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+