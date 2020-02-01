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Происшествия

Жители Удмуртии пытались провезти на территорию Нижегородской области психотропные вещества

05 февраля 2020 10:08  [119] Происшествия

Жители Удмуртии пытались провезти на территорию Нижегородской области психотропное вещество. Как сообщили в региональной прокуратуре 5 февраля 2020 года, двоих мужчин (33-летнего и 35-летнего) задержали в Кстовском районе и арестовали. В настоящее время им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, 24 января ранее судимые приятели намеревались перевезти психотропное вещество на автомобиле, но были задержаны сотрудниками полиции. Психотропное вещество общей массой около 1,5 кг, что является особо крупным размером, изъято.

Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до 20 лет.

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