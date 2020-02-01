Житель Ардатовского района не платил алименты 9 лет Общество

Житель Ардатовского района не платил алименты 9 лет. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 февраля 2020 года, только сейчас мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей), и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы.

Следует отметить, что данное уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что на основании решения суда от 2011 года в отношении отца двоих детей возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на их содержание. Должник, будучи трудоспособным, в отсутствии уважительных причин алименты не платил.

В декабре 2017 года за уклонение от уплаты алиментов он был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Однако должных выводов для себя не сделал, продолжил не выплачивать алименты, мер к трудоустройству не принял, материальной помощи также не оказывал.

Общая сумма неуплаченных средств после привлечения должника к административной ответственности составила более 160 тысяч рублей.

Между тем судебный пристав, который вел указанное исполнительное производство, также бездействовал, все необходимые меры по взысканию алиментов не принял, располагая сведениями о совершении должником преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ, дознавателю их не передал, фактически освободив последнего от уголовной ответственности.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой района руководителю УФССП России по Нижегородской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

Ранее нижегородца, задолжавшего 100 тысяч рублей по алиментам, приговорили к 1 году исправработ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.