Концентрация этилбензола в атмосфере Дзержинска втрое превысила ПДК Общество

Превышение ПДК этилбензола зафиксировано в атмосфере Дзержинска Нижегородской области накануне, 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает Верхне-Волжское УГМС.

Согласно информации, максимальная разовая концентрация достигла 3 ПДК. При этом, в северной части города также отмечалось кратковременное загрязнение воздуха этилбензолом с концентрацией в 1 ПДК. Кроме того, в восточной промзоне Дзержинска отмечалось кратковременное загрязнение воздуха фенолом в 1 ПДК.

В январе это года уже сообщалось о превышении ПДК этилбензола в атмосфере Дзержинска.

СПРАВКА (Википедия):

Этилбензол токсичен. При вдыхании его паров человек начинает чувствовать сонливость, усталость, головную боль. Появляются неприятные ощущения в носу, горле и животе, слезятся глаза, затрудняется дыхание. Этилбензол пагубно воздействует на работу и координацию мышц. Кроме того, при длительном воздействии на организм человека этилбензол провоцирует хронические заболевания крови и печени.

Фенол, в свою очередь, ядовит и относится к высокоопасным веществам. В частности, при вдыхании он вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.