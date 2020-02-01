Экс-начальник ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрий Кулик может стать главным федеральным инспектором по Ульяновской области Политика

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Экс-начальник ГУ МВД РФ по Нижегородской области Юрий Кулик может стать главным федеральным инспектором по Ульяновской области. Об этом сообщает издание 73online.

Согласно информации, полученной журналистами портала из собственных источников, 5 февраля 2020 года его должен официально представить полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Напомним, Юрий Кулик был освобожден от должности начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области в апреле прошлого года. С июня 2019 года руководить нижегородским главком стал Юрий Арсентьев.

СПРАВКА:

Генерал-майор полиции Юрий Павлович Кулик родился в апреле 1963 году на Украине.

В 1981-1985 годах проходил службу в Вооруженных силах в воздушно-десантных войсках. Начинал службу в органах внутренних дел постовым милиционером в Ленинграде. Работал оперуполномоченным уголовного розыска, участковым, оперативным дежурным, заместителем начальника территориального отдела милиции в аппарате ГУВД Санкт-Петербурга, начальником Павловского ГОВД, заместителем начальника Красногвардейского РУВД.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургскую высшую школу МВД. В 2000 году возглавил Санкт-Петербургское линейное управление внутренних дел на транспорте.

С 2004 года - начальник Приволжского УВД на транспорте.

В 2006 году указом президента РФ присвоено специальное звание генерал-майор милиции.

В 2007 году назначен начальником Московского УВД на воздушном и водном транспорте.

В 2011 году переведен на службу в ФСИН РФ, где возглавил Управление Федеральной службы исполнения наказания по Краснодарскому краю.

4 января 2014 года указом президента РФ назначен начальником УМВД России по Тамбовской области.

Юрий Кулик имеет ученую степень кандидата экономических наук. Активно занимался различными видами спорта, имеет спортивное звание "Мастер спорта" по вольной борьбе.

Награжден "Орденом Почета", медалью "За отличие в охране общественного порядка" и другими государственными и ведомственными наградами.

Женат. Воспитывает четверых детей.