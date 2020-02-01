Массовое ДТП с участием четырех большегрузов произошло на трассе М-7 в Нижегородской области Происшествия

Массовое ДТП с участием 4 фур произошло на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области,

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Нижегородской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Володарском районе у деревни Талашманово. В результате ДТП водитель одного из большегруза погиб.

Согласно информации, сообщение об аварии поступило в 06:35 утра 5 февраля.

По предварительным данным водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hino. Кроме того, два грузовика, движущиеся рядом, также получили незначительные повреждения.

Как рассказали в ГИБДД, водитель Volvo 57 лет от полученных травм скончался на месте, водитель грузовика Hino получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.