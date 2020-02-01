"Семейная приемная" "Единой России" открылась в Кулебаках Общество

"Семейная приемная" "Единой России" открылась в Кулебаках.

Как сообщает пресс-служб НРО партии, в приемной семьи смогут получить бесплатные консультации о мерах соцподдержки и необходимую помощь специалистов.

Стоит добавить, что правовой центр открыт в рамках партийного проекта "Крепкая семья". Здесь жители могут узнать актуальную информацию об изменениях законодательства, правах и возможностях социальной поддержки семьи и детей, как воспользоваться мерами государственной поддержки в полном объеме, получить бесплатные консультации и необходимую помощь по вопросам образования, воспитания детей и многим другим.

Приемы будут вести специалисты отделов образования, соцзащиты, здравоохранения, пенсионного фонда, ЖКХ, юристы, семейные психологи.

Напомним, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на заседании Межрегионального координационного совета партии по Приволжскому федеральному округу в Нижнем Новгороде обратился к секретарям и руководителям исполкомов с просьбой повсеместно ввести практику работы "семейных приемных". "Есть очень хорошая практика, когда открывается «семейная приемная», проводится тематический прием", - сказал он.

На необходимость разъяснять гражданам суть социальных инициатив Послания Президента РФ указал и секретарь регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Мы должны разъяснять людям, как меняется жизнь, вовлекать их в процесс принятия решений. "Единая Россия" должна сопровождать задачи Послания и реализацию нацпроектов, обеспечивая, в том числе, необходимое законодательное обеспечение", - подчеркнул Глеб Никитин.

В первый день работы "семейной приемной" состоялся "круглый стол" с многодетными семьями, представителями общественных организаций, управления соцзащиты населения и администрации округа, на котором участники обсудили основные тезисы демографических инициатив главы государства.

Напомним, первая семейная приемная "Единой России" в регионе открылась в Ленинском районе Нижнего Новгорода в июне прошлого года. На сегодняшний день семейные центры работают в Сормовском и Московском районах Нижнего Новгорода, а также в Кстовском районе. Планируется открыть партийные "семейные приемные" практически в каждом районе города и области.