Глеб Никитин принимает участие в подготовке к заседанию Госовета в Московской области Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 4-5 февраля 2020 года принимает участие в семинаре-совещании по подготовке к Госсовету РФ и совету при президенте РФ по науке и образованию. Семинар проходит в Московской области на площадке мастерской управления "Сенеж", входящей в платформу "Россия — страна возможностей".

В течение двух дней представители федеральной власти и руководители регионов обсуждают предложения и идеи, связанные с развитием высшего образования и науки.

"Для Нижегородской области вопросы, которые обсуждаются сегодня, имеют жизненно важное значение. Без развития интеллектуального потенциала невозможно развитие региона в целом. За последние недели я много общался с ректорами нижегородских вузов и представителями студенчества. Мы составили перечень первоочередных задач, в основе которых положения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Президент определил формат работы, предполагающий форсированное обсуждение и принятие прорывных решений. Никто из нас не хочет увязнуть в трясине бесконечных обсуждений. На этой площадке мы вместе со всеми заинтересованными федеральными ведомствами можем проработать все необходимые моменты и транслировать позицию регионального вузовского сообщества", - отметил Глеб Никитин.

"Наш регион традиционно является одним из научных и образовательных центров страны, но сохраняется комплекс проблем, мешающих развитию. В частности, это разница в уровне оплаты труда научных работников в столице и регионах, а также техническое оснащение исследовательских лабораторий. Важно, чтобы федеральное законодательство предоставляло максимум возможностей для использования российских технологий и выпуска новых продуктов. Причем делать это надо не ради красивой отчётности, а для достижения реальных результатов. Есть и сложности бытового плана, например, нехватка мест в общежитиях. Реализация проектов, способных решить проблему, требует серьезной координации вузов, региональной и федеральной власти", - добавил губернатор.